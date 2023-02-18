Tunceli’de yaban hayatı için yemleme çalışması

Tunceli’de yaban hayatı için başlatılan yemleme çalışmalarına devam ediliyor.

Tunceli’de kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından memeliler ve kanatlılara yönelik başlatılan yemleme çalışmaları devam ediyor. Çetin geçen kış mevsimi nedeniyle başlatılan yemleme çalışmalarına il merkezi ve 7 ilçede belirli periyotlarla devam edileceği belirtildi.