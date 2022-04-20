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Tunceli’de yaban domuzu evin bahçesinde yavruladı
Tunceli’de yaban domuzu bir evin bahçesinde doğum yaptı. Ev sahibi durumu sabah işe giderken fark edip cep telefonuyla kaydetti.
Çevre 20.04.2022, 10:38
Tunceli’de yaban domuzu bir evin bahçesinde doğum yaptı. Ev sahibi durumu sabah işe giderken fark edip cep telefonuyla kaydetti.
Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi Kanoğlu mevkiinde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için çıkan bir vatandaş, bahçede yaban domuzunu ve yavrularını fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuzu ve yavrularını çekmek istedi. Domuz bir süre bahçede dolaştıktan sonra bir anda gözden kayboldu. Ev sahibi, yetkilileri arayarak durumu anlatıp yavruların alınmasını istedi.