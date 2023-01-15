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Tunceli’de ulaşıma kapanan 47 köy yolunu açma çalışmaları başladı

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 47 köy yolunu açma çalışmaları başladı.

Çevre 15.01.2023, 12:20
Tunceli’de ulaşıma kapanan 47 köy yolunu açma çalışmaları başladı

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 47 köy yolunu açma çalışmaları başladı.

Tunceli’de dün özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Hozat’ta 2, Mazgirt’te 14, Nazımiye’de 19, Ovacık’ta 4 ve Pertek’te de 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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