Tunceli’de tuz için kara yoluna inen yaban keçileri görüntülendi
TUNCELİ’DE KORUMA ALTINDA BULUNAN YABAN KEÇİLERİ, TUZ İHTİYAÇLARINI GİDERMEK İÇİN İNDİKLERİ KARAYOLUNDA BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, tuz ihtiyaçlarını gidermek için indikleri kara yolunda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, Hozat kara yolunda tuz ihtiyaçlarını gidermek için kara yoluna kadar indi. Buzlanmaya karşı dökülen tuzlardan ihtiyaçlarını gideren yaban keçilerinin o anları, kara yolunda seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, araç geçişleri sırasında kara yolundan bir süre uzaklaşan yaban keçilerinin yeniden kara yoluna indikleri görülüyor.
Tunceli’de başta Munzur ve Pülümür vadisi olmak üzere kentte yaban keçileri sık sık yiyecek ararken ve kara yoluna kadar inerken görüntüleniyor.