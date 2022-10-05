Tunceli’de sportif amaçlı alabalık avcılığı yasaklandı

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında sportif amaçlı kırmızı benekli alabalık avcılığının yasaklandığını duyurdu.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, alabalık avcılığına ilişkin duyuru paylaştı. Açıklamada, "22 Ağustos 2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ’Deniz ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını’ düzenleyen 1 Eylül 2020- 1 Ağustos 2024 yılları arası av dönemine ait 5/1 numaralı tebliğ ile 5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ çerçevesinde 5/1 numaralı tebliğ 41. maddesinin 1. fıkrasının a ve D bendleri uyarınca, ilimiz sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında 2020 - 2024 dönemi boyunca ticari olarak alabalık avcılığı yasaklanmıştır. 5/2 numaralı tebliğ 11. maddesinin 7. bendi uyarınca, ilimiz sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında sportif amaçlı alabalık avcılığı yasaklanmıştır. 5/1 ve 5/2 numaralı tebliğler uyarınca tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. 5/1 numaralı tebliğin 48. maddesinin 21. fıkrasının A bendi uyarınca, avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaklanmıştır. 5/1 numaralı tebliğin 50. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Belirtilen hususlardaki yasaklara uyulması, uyulmadığı takdirde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair 7191 sayılı Kanun çerçevesinde kanuna muhalefet edenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.