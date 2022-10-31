Tunceli’de seyrine doyulmaz sonbahar güzelliği

Her mevsimi ayrı güzelliğe sahip Tunceli’de sonbahar tüm renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor. Gerek kent sakinleri gerekse de civar illerinden gelen vatandaşlar da renk cümbüşüne bürünen doğanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye’de sonbahar mevsiminin tüm görselliğiyle yaşandığı kentlerin başında Tunceli geliyor. Her mevsimi ayrı güzelliğe sahip kent, sonbaharda da seyrine doyulmaz manzaralar sergiliyor. Mevsimin bu eşsiz görselliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, başta Pülümür olmak üzere kentin farklı noktalarına düzenlenen doğa gezilerine katılarak bol bol fotoğraf çekiyor. Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da öğrencilerin hafta sonlarını değerlendirmeleri amacıyla Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyüne gezi düzenlendi.

Geziye katılan Munzur Üniversitesi diyetisyenlik bölümü öğrencisi Rotinda Bakır, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gezideyiz. Burası harika ve muhteşem görünüyor. Çok güzel doğası var. Sonbaharı iliklerimize kadar hissetmemizi sağladığı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Munzur Yurt Müdürlüğü’nde denetim personeli olarak çalışan Hacı Ahmet Kaluman, kurumun eğitim işleriyle ilgilendiğini belirterek, “Öğrencilerimizin vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda Salördek’teyiz. Burası sonbaharda dökülen yapraklarıyla, yürüyüş yoluyla harika bir ortam. Buraya öğrencilerimizle geldik. Hafta sonumuzu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda yurtta da etkinliklerimiz, kurslarımız var. Yani öğrenci gelip KYK’da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kaldığı zaman bu tarz etkinliklerle onların günlerini doldurup, gelişmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kentin eşsiz doğasıyla tüm Türkiye’nin dilinde olduğunu aktaran Kaluman, “Gerek kışın gerek yazın özellikle Salördek mevkii sonbaharda bütün vatandaşların gelip yürüyüş yaptığı bir yer. Bize bu imkanı veren bakanlığımıza bağlı Tunceli İl Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Herkesi de buraya davet ediyorum. Gelinip görülmesi gereken bir yer” şeklinde konuştu.