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Tunceli’de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Çevre 14.09.2021, 18:49
Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli’de orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Tunceli/Ovacık-Otlukbahçe’deki orman yangınıyla mücadelemiz devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan kesintisiz müdahale ediyoruz” denildi.