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Tunceli’de Mart karı, 52 köy yolu ulaşıma kapattı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çevre 25.03.2021, 11:20
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Tunceli’de Mart karı, 52 köy yolu ulaşıma kapattı

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji’nin uyardığı kar yağışı Tunceli’de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür’de 23, Mazgirt’te 11, Hozat’ta 8, Nazımiye’de 6, Çemişgezek’te 3 ve Ovacık ilçesinde 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi.
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