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Tunceli’de köylülerden TKP’li başkana ’atık tesisi’ tepkisi

Tunceli Belediyesi tarafından merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapımı planlanan katı atık depolama tesisi yöre köylüleri tarafından protesto edildi.

Çevre 17.03.2022, 15:28
Tunceli’de köylülerden TKP’li başkana ’atık tesisi’ tepkisi

Tunceli Belediyesi tarafından merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapımı planlanan katı atık depolama tesisi yöre köylüleri tarafından protesto edildi.

Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisi nedeniyle 55 bin ağaç kesileceğini ve yerlerinden olacaklarını iddia eden köylüler, Tunceli Belediye binası önüne geldi. Burada toplanan Sütlüce köyü sakinleri, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu protesto etti. Köylüler adına açıklama yapan Yılmaz Çelik, kesilmek istenen 55 bin ağaç için belediye önünde bulunduklarını belirterek, "Köylerimizi, derelerimizi korumak için buradayız. Maçoğlu, Dersim’in yüzde 65’i kıraç ve çoraktır. Ağacın hiç olmadığı, çalının hiç olmadığı, yaban hayatının hiç olmadığı, su kaynaklarının hiç olmadığı, köylerin hiç olmadığı yerler mevcutken neden Sütlüce” diye sordu.

Çelik’ten ‘ÇED raporu’ iddiası

Başkan Maçoğlu’nun birinci Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu kendisine yakın kişilere hazırlattığını ileri süren Çelik, "Erzincan İdare Mahkemesinin bilirkişi heyetinin raporuna yalan ve palavralarla neden itiraz ettiniz? Neden kendi yandaşınız mühendislere rapor hazırlatarak kamuoyunu yalan ve palavralarla yanıltıyorsunuz? Kendinize yakın mühendislere hazırlattığınız raporda geçen 130 santimetreden kısa genç fidanlar orman değil mi? Orman ekosistemini korumuyor mu?” dedi.

Sütlüce halkının kararına saygı duyulmasını isteyen Çelik, "Birkaç kişi diyorsun. Sütlüce halkı burada. Sandığı koy, çıkan karara saygı duy. Avrupa’dan gelecek olan para ve rant uğruna köylerimizden doğamızdan vazgeçmeyeceğiz. 55 bin ağacı kesmeni istemiyoruz. Yaşam alanımıza müdahale etmeni istemiyoruz. Yaban hayatını yok etmeni istemiyoruz. Diyarlarımızı çöp yığını altında bırakmanı istemiyoruz. Yüzyıllardır nesilden nesle yaşadığımız köylerden bizi göç ettirmeni istemiyoruz. Bunlardan birisini yapmaya kalkarsan söz, yetki, karar hakkımızı kullanarak istifanı istiyoruz" diye konuştu.

Çelik, karardan vazgeçilinceye kadar her ayın birinci perşembe günü belediye önünde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından eylemciler dağıldı.

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