Tunceli’de köy yollarında karla mücadele devam ediyor

Tunceli’de kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması ekiplerin aralıksız çalışması ile devam ediyor.

Kar yağışının geçtiğimiz hafta etkili olduğu Tunceli’de ekiplerin çalışması ile kapalı olan 250 köy yolundan 223’ü ulaşıma açıldı. Halen ilçelerden Mazgirt ve Pülümür’de 7’şer, Ovacık’ta 6, Nazımiye’de 3, Hozat’ta 2 ve Çemişgezek’te 2 olmak üzere toplam 27 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi.İlk günden itibaren yoğun çalışma sarf eden İl Özel İdaresi Genel Sekterliği’ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin çalışmasını aralıksız sürdüğü belirtildi.

Valilik koordinesinde halen kapalı bulunan 27 köy yolunun kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiği aktarıldı.