Tunceli’de koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli’de Pülümür Vadisinde su kıyısına kadar inerek karınlarını doyuran yaban keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun süre hem karınlarını doyuran hem de su ihtiyaçlarını gideren yaban keçileri, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.