Tunceli’de köpek ile tilkinin kıskandıran dostluğu

Tunceli’de bir mezraya düzenli olarak gelmeye başlayan tilki ile köpeğin kurduğu dostluk dikkat çekti.

Merkeze bağlı Güleç köyü Tepecik mezrasına düzenli olarak bir tilki gelmeye başladı. Gelen tilki, mezrada bulunan Ali Yümin’in Moris ismini verdiği köpekle de dostluk kurdu. Tilki, köpekle birlikte karnını doyuruyor, ardından oyun oynuyor. Köpek ile tilkinin oyun oynadıkları anları ise köpeğin sahibi Ali Yümin tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tilkinin sürekli evlerinin yakınına geldiğini belirten Ali Yümin, "Tilki önceleri çekinerek geliyordu. Zamanla yiyecek verdiğimiz için alışmaya başladı. Bazen köpekle birlikte yemek yiyorlar. Karınlarını doyurduktan sonra da birlikte oyun oynuyorlar. Birbirine düşman bilinen bu ikilinin dostluğu umarım bazı insanlara örnek olur” dedi.