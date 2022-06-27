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Tunceli’de koca engerek yılanı kuzu ağılına girdi

Tunceli’de kuzu ağılına giren koca engerek yılanı, sürü sahibi tarafından sopa yardımıyla çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Çevre 27.06.2022, 10:08
Tunceli’de koca engerek yılanı kuzu ağılına girdi

Tunceli’de kuzu ağılına giren koca engerek yılanı, sürü sahibi tarafından sopa yardımıyla çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak bilinen ve tek ısırığı bile insanı öldüren koca engerek, Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde kuzu ağılına girdi. Kuzularına yem vermek için ağıla giren sürü sahibi Emrah Çelikel, boyu 2 metreye yaklaşan koca engerek yılanını gördü. Uzun uğraşlar sonucu sopa yardımıyla yılanı ağıldan çıkaran Çelikel daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Bu yıl çok sayıda yılanla karşılaştığını aktaran Çelikel, “Ancak koca engereği ilk kez gördüm. Kuzu ağılına girmişti. Allah’tan vaktinde yetiştim de kuzulara zarar vermedi. Sopa yardımıyla zarar vermeden ağıldan çıkararak yeniden doğal ortamına bıraktım” dedi.

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