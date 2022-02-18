Tunceli’de kış uykusundan erken uyanmış boz ayılar görüntülendi

Tunceli’de kış uykusundan erken uyanmış boz ayı ailesi görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan erken uyanmış ve karayoluna inerek yiyecek arayan bir anne ve 2 yavru boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen ayılar, bir süre karayolunu takip ettikten sonra yeniden karlı alana giderek gözden kayboldu.