Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin’in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atan Tunceli İl AFAD ekibi, bu kez de kayalıklarda mahsur kalan 4 keçiyi kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Çemişgezek İlçesi Yeni Mahallede hayvancılıkla uğraşan Ali Efendi Öztürk’ün gebe 4 keçisi dün meranın arkasında bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Kayaların sarp ve tehlikeli olmasından dolayı kendi çabaları ile kurtaramayan Öztürk, bugün durumu Tunceli İl AFAD Müdürlüğünde bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak halat yardımı ile keçilerin bulunduğu noktaya indi. Ardından statik dağcı halatı ile keçiler bağlanarak aşağı indirildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.

4 keçisinin 50 saattir kayada mahsur kaldığını belirten Ali Efendi Öztürk, “AFAD ekiplerini aradım. Sağ olsunlar geldiler. Kendilerine çok teşekkür ederim keçileri sağ sağlim kurtardık” dedi.

Öteyandan Tunceli İl AFAD ekipleri, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanı enkazında bir çok kişinin cansız bedenine ulaşırken birçok yaralının kurtarılmasında görev almış, son olarak Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkartılan Ayda Gezgin’in kurtarılmasında da büyük bir başarıya imza atmıştı.