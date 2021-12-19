Tunceli’de karla mücadele sürüyor

Tunceli’de yoğun kar ve tipi sonucu kapanan 84 köy yolu için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı kar yağışı Tunceli’de etkisi gösteriyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 84 köy yolu için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yine tır geçişine kapatılan Erzincan - Pülümür karayolunda da çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunun güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan bir uyarıda, “Tunceli-Pülümür-Erzincan arası karayolu Cankurtaran mevkiinde yoğun tipi ve kar yağışı devam etmektedir. Yola çıkacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, yanlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları önem arz etmektedir. Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ise güvenli hale gelene kadar tır geçişine kapatılmıştır. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurur” denildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, “Bölgemiz genelinde gece saatlerinden itibaren beklenen ve Pazartesi öğle saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.