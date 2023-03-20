Tunceli’de karla mücadele sürüyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Yağışlar birlikte 1900 rakımlı Cankurtaran geçidi beyaza büründü. Karayolları ekipleri, trafiğin açık olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.