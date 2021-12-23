Tunceli’de karla mücadele sürüyor

Tunceli’de kar yağışının ardından kapanan 7 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Öte yandan çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat yolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde kapalı bulunan 7 köy yolunu ise ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat yolu, bu sabah saatleri itibariyle yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerinin yolda tuzlama ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.