Tunceli’de karla mücadele çalışması sürüyor

Tunceli’de yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Tunceli’de iki günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliği tarafından başlatılan yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, merkezde 45, Mazgirt’te 49, Çemişgezek’te 13, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 36, Pertek’te 28 ve Pülümür’de 5 olmak üzere kapalı bulunan 197 köy yolunu açmak için yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasında kalan yol, valilik tarafından zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı. Yolu kullanan zincirli araçların ise, karayolları ekipleri eşliğinde geçişlerine izin veriliyor.