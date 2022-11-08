Tunceli’de karla mücadele çalışması

Tunceli’de, dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışması yürütüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve 7 ilçesi için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış etkili oldu. Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri tarafından karla mücadele çalışması yürütüldü.

Yetkililer, kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğunu belirtti.