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Tunceli’de kardan kapanan 15 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı
Tunceli’de dün gece özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.
Çevre 07.01.2023, 14:42
Tunceli’de dün gece özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.
Tunceli’de dün gece kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık’ta 14, Nazımiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.