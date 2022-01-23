Tunceli’de karda yiyecek arayan vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye’de koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’de karlı alanda yiyecek ararken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında karda yiyecek ararken Hıdır Nergis isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ormanlık alanda ilerleyen vaşak, zaman zaman kendisine seslenen Nergis’e dönüp bakarken daha sonra gözden kayboldu.