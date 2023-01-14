Tunceli’de kar yağışı etkili olmaya başladı

Tunceli’de özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Tunceli’de Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Başta Ovacık, Nazımiye, Hozat ve Pülümür ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle; Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.