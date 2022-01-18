Tunceli’de kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar güvenli hale gelene kadar trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kar yağışı Tunceli’de etkili oldu. İl genelinde etkili olan kar nedeniyle, Tunceli-Pülümür ayrımı, Kocakoç Yolu 0-7 kilometreler arası, Sütlüce Yolu 0-10 kilometreler arası ile Pertek-Çemişgezek ayrımı Dere Yolu 0-15 kilometreler arası saat 20.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Yine valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle, Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunun güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

Meteorolojinden yapılan uyarıda ise “Bölgemiz genelinde yoğun kar yağışı ile birlikte kuvvetli rüzgardan dolayı; tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ve Karayolları şube şefliğinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.