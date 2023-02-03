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Tunceli’de kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Çevre 03.02.2023, 12:56
Tunceli’de kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Karayolları ekiplerinin, karayolunda yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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