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Tunceli’de kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Çevre 03.02.2023, 12:56
Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
Karayolları ekiplerinin, karayolunda yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.