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Tunceli’de kanadı kırık arı kuşuna jandarma sahip çıktı
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık arı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çevre 22.07.2022, 21:32
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık arı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Tunceli-Hozat karayolu üzerinde kanadı kırık halde bulunan arı kuşu bulunduğu yerden alındı. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Arı kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.