banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir
Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir

Tunceli’de kanadı kırık arı kuşuna jandarma sahip çıktı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık arı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çevre 22.07.2022, 21:32
Tunceli’de kanadı kırık arı kuşuna jandarma sahip çıktı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan kanadı kırık arı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Tunceli-Hozat karayolu üzerinde kanadı kırık halde bulunan arı kuşu bulunduğu yerden alındı. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Arı kuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

Yorumlar (0)
27°
açık