Tunceli’de ilk defa su kaliteleri ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tunceli’ye gönderilen ‘Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı’ araçları, ilk defa Munzur ve Pülümür çaylarının kalitesini ve kirliliğini ölçerken, yapılan analizler neticesinde su örneklerinde bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tunceli’ye ‘Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları’ araçları gönderildi. Gönderilen araçlardaki personeller, Munzur ve Pülümür çaylarına giderek aldıkları su örneklerini laboratuvar araçlarına getirip, burada kirlilik ve su kalitesini analiz etti. Analizlerde su örneklerinde bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, kentte ilk defa böyle bir uygulamanın yapıldığı öğrenilirken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, gelen ekiplerle muhabbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bakanlıktan gelen ekipleri ziyaret eden Vali Özkan, "Düşüncelerimizi sizler vasıtasıyla teyit etmiş olduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah periyodik olarak bu süreci devam ettirerek biz de kendimize yol haritamızı çizmiş oluruz" dedi.