Tunceli’de çiçeklerin renk cümbüşü

Dağların karlarla kaplı olduğu Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiçekler renk cümbüşü oluşturdu.

Tunceli’nin bin 500 rakımlı ve 3 bin nüfuslu Ovacık İlçesi, ilkbahar mevsimiyle birlikte canlanan doğasıyla seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkarmaya başladı. Dağlarının karla kaplı olduğu, bir tarafından kış bir tarafından bahar mevsimi etkili olan ilçede eriyen kar sularının coşturduğu Munzur Çayı boyunca nergisten, çiğdeme, kardelenden, nevruza kadar çeşit çeşit çiçekler izlemesi keyif veren görüntüler oluşturdu. Bir yanda karlı Munzur Dağları diğer yanda ovalarda açan çiçekler seyrine doyulmaz manzaralar ise doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

İlkbaharla birlikte ortaya çıkan güzellikleri çekmek için ilçeye geldiklerini belirten doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, “Ancak doğa tek başına yetersiz kalıyor. Bahar gelmiş, çiçekler açmış, her taraftan sular coşmuş. Güzel görüntüler var. Fakat biz bunu yetersiz buluyoruz. Bu görüntülerin içinde İnsanların da olmasını isterdik. Özellikle bu çiçeklerin arasında çocukların oynadığını görmek isterdik. Ama maalesef pandemi nedeniyle bu olamıyor. Keşke böyle olmasaydı. Umarım bir an önce pandemi biter de bizler de böyle güzelliklerin içinde insanları da görüntüleyebiliriz” dedi.