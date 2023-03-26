Tunceli’de boz ayıların kar keyfi

Tunceli’de mart ayının son haftası bastıran yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, boz ayı ailesi ise karın keyfini çıkardı.

Tunceli’de dün etkili olan yoğun kar yağışı insanların hayatını olumsuz etkilerken, Mart sonunda bastıran karın keyfini çıkaran anne ve 2 yavru boz ayının o anları, Özgür Balcı tarafından kamerayla kayıt altına alındı. 2 yavru ayı karda kayak keyfi yaşarken, anne boz ayı ise uzandığı kar kütlesinden pençeleriyle sağa sola kar atarken görüntülendi. Uzunca bir süre karda kayarak oynayan boz ayı ailesi daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Boz ayı ailesinin o anları izleyenleri gülümsetti.