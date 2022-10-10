Tunceli’de ayılar şehre indi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen ayılar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dönemlerde ayıların şehre inmesi ile gündeme gelen Pülümür ilçesi, yine bu hayvanlara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 10 ayı, yiyecek bulamadıkları için kent merkezine kadar indi. Cadde ve ara tarlalara giren ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Araç ışıklarını gören ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.