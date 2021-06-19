banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Tunceli’de ayılar, restorana geldi çöpleri karıştırırken görüntülendi

Tunceli’de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevre 19.06.2021, 16:10
Tunceli’de ayılar, restorana geldi çöpleri karıştırırken görüntülendi

Tunceli’de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan ayılar yerleşim yerlerine kadar geliyor. Önceki gün ilçede bir mahalleye kadar inen ayılar, 8 kümese girerek tavukları telef etmişti. Yine aynı ilçede ayılar, bu kez ilçeye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir restorana geldi. Restoranın bahçesinde bulunan çöp konteynerini deviren ayılar, bir süre karıştırdıktan sonra tekrar gözden kayboldu.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493