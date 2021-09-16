Tunceli’de alternatif kamping alanı kuruluyor

Son zamanlarda turizmde atılım gerçekleştirilen Tunceli’de 1 milyon 140 bin liraya alternatif kamping alanı kuruluyor.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Fırat Kalkınma Ajansınca yürütülen Mali Destek Programının ’Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine Katkı Sağlayacak Fiziki ve Hizmet Altyapılarının Geliştirilmesi’ kapsamında kabul edilen proje ile Pülümür Vadisinde bulunan atıl durumdaki eski okul binası restore edilerek kentin turizmine kazandırılıyor. Konum olarak etkileyici vadi manzarasına sahip alanın turizm altyapısının tamamlanarak doğaseverlerin hizmetine sunulması ile kaçak çadır kentlerin ve çevre kirliliğine neden olan turistlerin kontrollü ve güvenli bir şekilde konaklama hizmeti alması sağlanacak. Böylece Tunceli’deki konaklama merkezlerinin yetersizliği nedeni ile günübirlik uğrayan tatilcilerin konaklama yaparak kent ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasının önü de açılmış olacak. Proje ile alternatif turizm konaklama alanı oluşturulmasının yanı sıra doğa eğitimleri için olanak sağlanacak. Yöre halkı için istihdamın yanında bölge ve şehrin turizmine katkı sağlanacak.

Proje amacına ilişkin yapılan açıklamada, kentin turizm açısından son yılların parlayan yıldızı olduğu belirtilirken, "Hem yurt içi, hem yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısında meydana gelen artışlar muazzam mertebelerde olmuştur. Son yıllarda şehre gelen turist sayısının önemli miktarda artmasıyla birlikte şehirde konaklama ihtiyacı giderek artmış, bir yandan da kontrolsüz turizm nedeniyle yoğun bir çevre kirliliği oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda, hem artan konaklama talebini bir nebze olsun karşılama hem de sürdürülebilir kalkınma ve daha çevreci turizm faaliyetleri için doğayla uyumlu yatırımlar elzem hale gelmiştir. Özellikle Milli Park olan Munzur Vadisindeki kontrolsüz, denetimsiz piknik ve kamp alanları her geçen yıl artmakta ve bu da beraberinde olumsuz çevresel etkiler doğurmaktadır. Gelecek kuşaklara bırakılacak doğal güzelliklerin olması için bahse konu olumsuz etkileri bertaraf etmek için sürdürülebilir, çevre dostu bir turizm politikası kendisini dayatmaktadır" ifadelerine yer verildi.