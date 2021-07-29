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Tunceli’de aç kalan ayılar mezbahaneye indi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Çevre 29.07.2021, 15:07
Tunceli’de aç kalan ayılar mezbahaneye indi
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.

Tunceli’nin Pülümür anne ve yavru boz ayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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