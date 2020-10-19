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Tunceli’de 4 boz ayı karayoluna indi
TUNCELİ’DE KARAYOLUNA İNEN 4 BOZ AYI, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.
Çevre 19.10.2020, 09:33
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Tunceli’de karayoluna inen 4 boz ayı görüntülendi.
Tunceli-Pülümür arasında karayoluna 4 boz ayı indi. Karayolu kenarında ceviz ağacına çıkan ayılardan bazıları araç farlarını görünce tekrar yola indi. Karayolunda duran ayıların her hangi bir kazaya neden olmaması için bir kişi aracının kornası çalarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını belirten vatandaşlar, “Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre görüntüledikten sonra karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdık” dedi.
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