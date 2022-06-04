Tunceli’de 2 bozayı görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan 2 bozayı görüntülendi.

Tunceli’de Pülümür Vadisinde yiyecek arayan 2 bozayı doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen bozayılar bir süre yiyecek aramayı sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana doğru giden boz ayılar gözden kayboldu.

Bozayıların muhtemelen kardeş olduklarını belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, ’’Anneleri de daha uzak bir mesafeden onları izliyordu. Onları çekmeme aldırış etmediler. Bir süre sonra annelerinin bulunduğu ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular. Bu dönem çok sıklıkla boz ayılara rastlıyoruz. İnsanların onlara zarar vermemeleri ve çok yakınlarına sokulmamaları gerekiyor” dedi.