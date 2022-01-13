Tunceli’de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle 163 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli’de pazartesi akşamından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 22, Çemişgezek’te 4, Hozat’ta 19, Mazgirt’te 16, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 34, Pertek’te 8 ve Pülümür’de 40 olmak üzere toplam 163 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilirken, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı tutulurken, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.