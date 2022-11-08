Tunceli’de 11 ilden 755 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi

Tunceli’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, "Yerel Düzey TAMP" maşa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. 11 ilden toplam 755 personelin katıldığı tatbikat adeta nefes kesti.

Tunceli’de TAMP çerçevesinde, destek iller ve 26 yerel çalışma grubunun katılımıyla "Tunceli Yerel Düzey TAMP" maşa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tunceli’nin yanı sıra Elazığ, Erzincan, Malatya, Bingöl, Sivas, Van, Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü personel ve araçları, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği, emniyet, jandarma, itfaiye, orman işletme, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ), Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gibi sivil toplum kuruluşları ile Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat öncesinde Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Burada tatbikata ilişkin konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “Bir yanı Erzincan fayı, bir yanı Elazığ, Bingöl bir yanı Ovacık faylarıyla çevrili birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve coğrafi güzelliği, coğrafi özelliği hem de zorluğu sebebiyle zaman zaman coğrafyasında kayıp olaylarıyla, yüksekten düşme olaylarıyla karşılaştığımız; bir tarafından Uzunçayır bir tarafından Keban, bir tarafından Munzur ve Pülümür nehirleriyle su varlığı ve potansiyeli yüksek olan ve bu suretle de zaman zaman boğulma vakalarıyla karşılaştığımız, artan turizm sebebiyle özellikle sarp ve ormanlık coğrafyasında kayıp olaylarına çoklukla sahip olduğumuz Tunceli ilimizde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanımızın talimat ve direktifleri doğrultusunda ve tüm bakanlıklarımızın katılımıyla en geniş afet tatbikatımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Tatbikatın hem olaylara hazırlanmada hem de insanlar üzerinde farkındalık oluşturma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Vali Özkan, “Sizler bugüne kadar hazırlıklarınızı, çalışmalarınızı yaptınız; jandarmamız, emniyetimiz, sağlık teşkilatımız, Kızılayımız, AFAD’ımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve tüm teşkilatlarımız iştirak ediyorlar. Tabii bunun yanı sıra bir de Bakanımızın talimatları doğrultusunda karşılıklı yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek amacıyla AFAD Başkanlığımız destek ve koordinesinde diğer illerden katılan ekiplerimiz, diğer illerden katılan kurumlarımız da var. Tatbikatımızın hem ilimiz hem ülkemiz hem de insanımız açısından örnek teşkil etmesini, farkındalık yaratmasını diliyorum. Allah afetlerle karşılaştırmasın ancak afet Anadolu coğrafyasının kaçınılmazı. Dolayısıyla hazırlık yapmak, hazırlıklı olmak da bizlerin görevi” diye konuştu.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren saha tatbikatı, pilot olarak seçilen okullarda eş zamanlı deprem anı ve tahliye uygulamasıyla başladı.

Şehir içi intikal, geçici barınma alanlarının kurulması, tahliye ve yerleştirme, enkazda arama-kurtarma, orman yangını, su üstü ve su altı arama-kurtarma, doğada arama-kurtarma, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tatbikatı ve akarsuda sondalama, arama çalışmalarının yer aldığı ve şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen tatbikata, 755 personel ile 150 araç katıldı.

Saha tatbikatını Vali Mehmet Ali Özkan ve ilgili kurum amirleri de yakından takip etti.