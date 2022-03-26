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Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü
Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol tek şeride düşürülürken karayolları ekipleri, kayaları temizlemek için çalışma başlattı.
Çevre 26.03.2022, 15:01
Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol tek şeride düşürülürken karayolları ekipleri, kayaları temizlemek için çalışma başlattı.
Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümüne kaya düştü. Kaya düşmesi sonucu yol tek şeride düşerken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülerek yola düşen kayalar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.