Tunceli-Erzincan karayolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Erzincan karayolu, Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır” denildi.

"272 köy yolu ulaşıma kapandı"

Öte yandan Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 272 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.