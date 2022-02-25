Tunceli-Erzincan karayolu, tır geçişlerine açıldı

Valilik kararıyla zincirsiz tır geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu yeniden tırların geçişine açıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatılan Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, tır geçişine tamamen açılmıştır” denildi.