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Tunceli-Erzincan karayolu tır geçişlerine açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde zincirsiz tır geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu yeniden geçişlere açıldı.
Çevre 02.03.2022, 10:53
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde zincirsiz tır geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu yeniden geçişlere açıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatılan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, tır geçişine tamamen açıldığı belirtildi.