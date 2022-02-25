Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır” denildi.