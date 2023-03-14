Tunceli ‘beyaz’ güne uyandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde mart ayının ortasında yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yaptığı yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından Pülümür’de yağış gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. İlçe merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ederken Karayollarına bağlı ekipler de bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde çalışmalarını sürdürüyor.