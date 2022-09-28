Tunceli Akpazar pompaj sulaması enerji tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Tunceli ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı. Tunceli Akpazar beldesinde 2017 yılında hizmete alınan Akpazar pompaj sulaması çerçevesinde üreticilerin enerji ihtiyacını karşılamak ve yüksek fatura bedellerinden kurtarmak için 2021 yılında güneş enerjisi tesisi kurulmasına karar verilip proje hazırlandı. 2022 yılında sözleşmesi imzalanan projenin çalışmalarına başlandı. 1,2 megawatt kurulu güç ile projelendirilen tesisin yapımı sonrası 1 yıllık işletilmesi yüklenici firma uhdesinde yapılacağı kaydedildi. Bu sayede tesiste meydana gelecek aksaklıkların belirlenip anında müdahalesinin yapılabileceği ifade edildi.

Akpazar’da kurulmakta olan bu GES Projesi, DSİ tarafından Türkiye genelinde pompajlı sulamalara kurulması planlanan GES Projeleri için örnek olma özelliği de taşıyor. Burada kurulacak tesis ile hem kurumun GES işlerinde karşısına çıkabilecek zorluk ve eksiklikleri tecrübe ederek buna göre gelecekte diğer yapılacak olan işlerde tedbir almak hem de kurumun yeni bir alanda ülkemize öncülük etmesine yardımcı olunması amaçlanıyor.

Akpazar pompaj sulaması pompaj tesisi 72 metre terfilinin 2017 yılından itibaren faaliyette olup yaklaşık yüzde 55 oranında sulu tarım ile ülke ekonomisine hizmet vermektedir. Tunceli Akpazar pompaj sulaması enerji tesisi (GES) inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Çalışmaları devam eden 1.55 MWe / 1,2 MWp kurulu güce sahip Akpazar pompaj sulaması enerji tesisinin (GES) tamamlanması ile 16 bin 370 dekar tarım arazisinin pompaj ile sulanması için gerekli enerjinin karşılanacağını söyledi. Tunceli Akpazar pompaj sulaması enerji tesisi (GES) işi çerçevesinde arazi tanzim ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Genel Müdür Akca, “Güneş panelleri, emici üniteler ve bağlantı ekipmanlarının temini tamamlanmış olup montaj çalışmaları yakın zamanda başlayacaktır” dedi.