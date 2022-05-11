Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı

EDİRNE (İHA) – Edirne’de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehrinin su seviyesi düştü çöpler ortaya çıktı. Bölge halkı nehrin biran önce temizlenmesini istiyor.

Edirne’de kuraklığın başlamasıyla Tunca Nehrinin debisi düştü. Binlerce dönümlük tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Nehirde kum adacıkları oluştu, çöpler ve yosunlar çıktı.

Bölge halkı kurak olduğu her sene bu durumun yaşandığını ve belediye ekiplerinin bu duruma el atmasını beklediklerini vurguladı.

Vatandaşlardan Eray Varel yetkililerde yardım beklediklerini belirterek “Ben Edirne doğumlu Eray Varel. Bu aylarda bunlar hep olmaya başlıyor. Bu sefer erken kuraklık başladı. Az ileride Bulgaristan sınırı olduğu için baraj kapakları açılmadığı için ve de yağmurlar yağmadığı için buradaki görüntüler çıkıyor. Ben insanlarımdan rica ediyorum duyarlı olmasını istiyorum. Şehrimizin ilimizin böyle pislikten arınması için duyarlı olsunlar. Bulgar kapakları açmadığı zaman her daim böyle oluyor. Yetkiler bu duruma el atsınlar” dedi.

“Belediye’nin çöp konteynır koyması gerek”

Gelen turistlerin nehri gördüğünde çöp atmaya yerlerin olmadığını insanların çevre düşmanı olduğunu düşündüklerini vurgulayan Cemal Efe, “Kuraklık var Tunca nehrinin suyu azaldı. Burada su maymunlarımız vardı, kurak olduğu için herhâlde Bulgaristan’a gitti. Nehrimizi biraz daha temiz tutarsak daha iyi. Belediyemizin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz. Valiliğin yaptırdığı yerde çöp konteynerleri olması lazım belediye ilgilenirse daha iyi olur. Görevlilerin bu nehrimizin temizlenmesini istiyoruz. Gelen turistler buraları gördüğü zaman insanların çöp atmaya yeri yokmuş diye düşünürler” şeklinde konuştu.