Edirne ve Bulgaristan’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Tunca Nehri’nin debisi 3 günde üç kat arttı.

Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Tunca Nehri havzasında son 1 haftada zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, nehrin su seviyesini artırmaya devam ediyor. Tunca Nehri Suakacağı istasyonunda 6 Şubat tarihinde yapılan ölçümde 11 metreküp/saniye olan debi, bugün 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.