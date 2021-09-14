Tunca Nehrinde tavan kumu temizlenip, nehir yatağı genişletiliyor

Edirne’de Tunca Nehri’nde yaşanan kuraklık sebebiyle su debisinin iyice düşmesi sonucu oluşan kum adacıkları Edirne Valiliğince ve DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından tavan kumu temizleme ve nehir yatağı genişletme çalışması yapılıyor.

Kuraklık sebebiyle oluşan kum adacıklarının temizliği ve nehir yatağı genişletme çalışmaları Edirne’nin Değirmenyeni köyünde başladı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunca Nehrine giren iş makinesi ile kum adacıkları ve nehir yatağı genişletme çalışmaları yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından Vali Canalp, yaptığı açıklamada yatak genişletme ve taban kumu temizleme çalışmalarının başladığını ve çalışmaların 1 yıl süreceğini belirterek, “Tunca ve Meriç nehirlerinden kaynaklanan seller sürekli gündemimizi teşkil edebiliyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda yapılmış olan Kanal Edirne Projesi, Meriç’ten kaynaklanan sel felaketlerinin azaltılması noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. Saniyede 750 metreküp suyun tahliye ediliyor olması, halihazırda geçmiş yıllarda sel olarak taşkın olarak ortaya çıkan tabloların artık sel olmaması çok daha ancak büyük su debilerinin gelmesi durumunda ve çok daha az zarara uğratabilecek sellerin ortaya çıkmasına teşkil etti. Yapmış olduğumuz çalışma Tunca Nehri’nin üzerindeki yatağı genişletme projesi ve yatakta birikmiş olan alüvyonların da temizlenme çalışması. Tunca Nehri’nde yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte 40 kilometre boyunca nehir yatağındaki alüvyonları temizlemiş olacağız. Nehrin su taşıma kapasitesi de artmış olacak. Dolayısıyla sel riski de azaltılmış olacak” dedi.

DSİ büyük bir ölçüde araçlarını sel olan bölgeye gönderdiğini ifade eden Canalp, “DSİ, şu anda iş makinelerini büyük ölçüde sel afeti yaşamış olan bölgelerimize gönderdi, oralarda çalışmalar yapılıyor. Oralardaki çalışmalar tamamlandıkça peyderpey iş makineleri de Edirne’ye geldikçe bu alandaki çalışmalara kaydıracağız ve bu alanda çalışmalara devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinelerinden de DSİ Bölge Müdürlüğümüze takviyede bulunmak suretiyle inşallah nehir üzerindeki çalışmayı en kısa zaman içerisinde toparlayacağız” şeklinde konuştu.

DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran ise, başlattıkları çalışmayla nehirdeki kumları temizleyerek akışı rahatlatmak istediklerini belirterek, “Şu anda nehirdeki kumları temizleyerek akışı rahatlatmak istiyoruz. Ülkemizde bu yıl taşkınlar yaşandı Tunca’da da Edirne’de de yaşanmaması için bu çalışmayı Valimizin talimatıyla başlattık” ifadelerini kullandı.