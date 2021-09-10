banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
iPhone 13'te depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Rakip yeğenlerin taklit kavgası sosyal medyayı salladı
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...

Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü

Mustafakemalpaşa TEMA Vakfı Yüzbaşı Sabribey sorumlusu ve 14 Eylül İlk Okulu öğretmeni Ezel Tuna, ‘Hayrettin Karaca gönüllük ödülleri’ töreninde, ‘umut yeşertiyoruz’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.

Çevre 10.09.2021, 17:24
Tuna’ya ‘umut yeşertenler’ ödülü

Mustafakemalpaşa TEMA Vakfı Yüzbaşı Sabribey sorumlusu ve 14 Eylül İlk Okulu öğretmeni Ezel Tuna, ‘Hayrettin Karaca gönüllük ödülleri’ töreninde, ‘umut yeşertiyoruz’ kategorisinde ödüle lâyık görüldü.


Başta toprak olmak üzere bütün tabiî varlıkların koruması maksadıyla kurulan, bugün 900 bini aşkın gönüllüsüyle umut yeşerten bir halk hareketine dönüşen TEMA Vakfı’nın her sene düzenlediği saha koordinasyon toplantısı, bu yıl Kovid-19 gündemi sebebiyle çevrim içi gerçekleştirildi.


Türkiye’nin dört bir yanından il temsilcileri, ilçe ve mahalle sorumluları, Genç TEMA’lar ve gönüllülerden oluşan 500 kişinin katıldığı saha koordinasyon toplantısında, ilçenin verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için öncü çalışmalara imza atan TEMA Vakfı Yüzbaşı Sabribey sorumlusu Ezel Tuna, ödüle lâyık görüldü. Ezel Tuna, tabiî varlıkların korunması ve sürdürülebilir hayatın sağlanması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ‘umut yeşertiyoruz’ ödülünü kazandı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0