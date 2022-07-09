TÜGVA’dan Yaz Okulu ve Doğa Kampı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Temsilciliği’nin düzenlediği "Yaz Okulu" ve "Doğa Kampları" sürüyor.

Ortaokullu gençler için TÜGVA Ordu Yaz Okulları Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde eğitimlerine devam ediyor. 800’den fazla ortaokullu gencin kayıt yaptırdığı TÜGVA Ordu Yaz Okulları gençleri Kur’an-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis derslerinin yanı sıra; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle de buluşturuyor.

Liseli gençlerin vazgeçilmezi olarak görülen Doğa Kampları’nda da Ordu geneli birçok ilçe ve okuldan katılım sağlayan hanım liseli ve erkek liseli gençler Doğa Kamplarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu yıl hanım liseliler Samsun Ladik Kamp alanında buluşurken, erkek liseliler de Keşan Gökçetepe Doğa Kampı’nda bir araya geldi.

Kamplara katılan 14-18 yaş gruplarından liseli gençler de dini eğitimlerin yanı sıra; yüzme, mangala, doğa yürüyüşü, okçuluk, futbol, satranç, halat çekme, parkur yarışları gibi birçok aktiviteyle senenin yorgunluğunu üzerlerinden atarken; yeni dostluklar kurarak, kardeşlik bağlarını güçlendiriyor