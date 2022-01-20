Tufanbeyli’de kar hayatı felç etti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanırken, araçlar yolda kaldı.

Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakamlık tarafından okullar bugün de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Kar yağışının ardından bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken belediye ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının da eksi 17 dereceye kadar düşmesi de hayatı felç etti. Bazı işçi taşıyan servisler yolda kaldı.

Vatandaşlar kar yağışının ardından perişan olduklarını okulların tatil edildiğini, çoğu köy yolunun kapandığını söyledi. Bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek güne başladı.